Экс-жена Сафонова выставила ему фантастический счёт на содержание дочери

Бывшая супруга вратаря российской сборной по футболу и французского клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова (ранее защищал ворота «Краснодара») Анастасия Казачёк хочет отсудить у спортсмена 238 миллионов рублей на содержание дочери. Об этом сообщает портал 93.RU.

Девушка направила суду расчёты, согласно которым на оплату услуг детского сада и кружков потребуется 6,2 миллиона рублей ежемесячно в течение 15 лет, пока девочке не исполнится 18 лет. По информации портала, у дамы ошеломительно амбициозные планы на свою дочь: она хочет отдать ребёнка на гимнастику, шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы, научить её английскому и китайскому языкам, а также водить в арт-студию, музыкальную школу и театр.