Экс-жена Сафонова выставила ему фантастический счёт на содержание дочери
Экс-супруга Сафонова хочет отсудить у него 238 млн рублей на содержание дочери
Вратарь Матвей Сафонов и его бывшая супруга Анастасия Казачёк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/motya_39, nastysha_za_
Бывшая супруга вратаря российской сборной по футболу и французского клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова (ранее защищал ворота «Краснодара») Анастасия Казачёк хочет отсудить у спортсмена 238 миллионов рублей на содержание дочери. Об этом сообщает портал 93.RU.
Девушка направила суду расчёты, согласно которым на оплату услуг детского сада и кружков потребуется 6,2 миллиона рублей ежемесячно в течение 15 лет, пока девочке не исполнится 18 лет. По информации портала, у дамы ошеломительно амбициозные планы на свою дочь: она хочет отдать ребёнка на гимнастику, шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы, научить её английскому и китайскому языкам, а также водить в арт-студию, музыкальную школу и театр.
Life.ru писал о том, что вчера Мосгорсуд одобрил решение Никулинского суда, обязавшего Сафонова выплатить Казачёк 60 миллионов рублей, в качестве погашения долга по алиментам. Тяжбы бывших супругов тянутся уже давно, звучат самые разные упрёки: например, в конце июля футболист заявил суду, что Анастасия специально не оплачивает автомобильные штрафы, чтобы использовать их против него. Оплачивать алименты он тоже не хотел, обвинив девушку в том, что она тратит их на себя, а не на дочь. В августе Казачёк предложила бывшему мужу мировое соглашение, но запросила перевести ей 30% от алиментов.