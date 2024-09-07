В Китае тайфун «Яги» привёл к гибели трёх человек, около 100 получили травмы 7 сентября, 13:16 Тайфун «Яги». Видео © Х / vikrammahajan / pakkatelugunewz

В южной части Китая разбушевался тайфун «Яги», в результате которого три человека погибли и ещё 95 пострадали, а также целые районы оказались без света и связи. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

Тайфун «Яги». Видео © Х / vikrammahajan / pakkatelugunewz

Тайфун достиг китайской провинции Хайнань накануне вечером, а к сегодняшнему утру он ещё набрал силу: усилился ветер и начались мощнейшие ливни. По данным местных властей, многие здания были повреждены, пострадали дороги и социальные учреждения. Ущерб причинён имуществу более 1,227 миллиона человек. «Яги» стал одиннадцатым супертайфуном за этот год. Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение продолжать эвакуацию населения, оказать помощь пострадавшим, восстановить повреждённую инфраструктуру в сжатые сроки.

Ранее в июле сообщалось, что восточная часть Китая оказалась под властью тайфуна «Гаеми», который обрушился на побережье провинции Фуцзянь и быстро превратился в тропический шторм. Власти эвакуировали более 150 тысяч человек.

Авторы Татьяна Миссуми