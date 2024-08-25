Россиянка пропала во время шторма, но приплыла обратно спустя 3,5 часа

Во время шторма в море Новороссийска пропала женщина. Однако через 3,5 часа она самостоятельно приплыла обратно к берегу. Дело в том, что пропавшая оказалась профессиональной пловчихой, рассказал начальник службы спасения города Алексей Одеров.

Видео с пляжа в Новороссийске, где женщина во время шторма прыгнула в море и пропала. Видео © Telegram / Новороссийск ДТП

«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», — отметил собеседник в разговоре с РИА Новости.

Ранее в социальных сетях распространялась информацию, что женщина прыгнула в штормовое море с мостика, после чего её унесло сильным течением. Разыскивать пропавшую начали через полтора часа, поисковые работы затрудняла непогода.