Россиянка пропала во время шторма, но приплыла обратно спустя 3,5 часа
На Кубани женщина, пропавшая во время шторма, приплыла обратно спустя 3,5 часа
Во время шторма в море Новороссийска пропала женщина. Однако через 3,5 часа она самостоятельно приплыла обратно к берегу. Дело в том, что пропавшая оказалась профессиональной пловчихой, рассказал начальник службы спасения города Алексей Одеров.
Видео с пляжа в Новороссийске, где женщина во время шторма прыгнула в море и пропала. Видео © Telegram / Новороссийск ДТП
«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», — отметил собеседник в разговоре с РИА Новости.
Ранее в социальных сетях распространялась информацию, что женщина прыгнула в штормовое море с мостика, после чего её унесло сильным течением. Разыскивать пропавшую начали через полтора часа, поисковые работы затрудняла непогода.
Ранее Life.ru сообщал, что тело туристки из Петербурга, которую унесло в Чёрное море, нашли спустя восемь дней. Женщина пропала во время катания на сапбордах.
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