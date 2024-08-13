Тела достали из ледяной воды: В Якутии расследуют странную гибель трёх школьниц

Информация о пропаже троих детей поступила спасателям поздно вечером 11 августа. Три девочки в возрасте 13-16 лет играли у реки на участке Кюп-Сарай. Их одежду и обувь нашли на берегу. По предварительным данным, дети утонули, но что заставило их полезть в воду, пока не понятно. Температура воздуха в Булунском районе все последние дни не превышает 9 градусов, а из-за сильного ветра кажется, что ещё холоднее. Сообщалось, что водолазы и психолог из Службы спасения должны были вылететь в Тикси для поиска детей, но из-за погодных условий вылет был отменён.