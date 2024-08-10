Сразу три человека утонули на реке Иртыше в Омской области

МЧС России сообщило о гибели 16 человек на водоёмах страны за минувшие сутки. Трагедии произошли на реке Иртыше Омской области и в Югре.

"16 человек погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки. В Омской области на реке Иртыше перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Мужчина и женщины утонули, выплыть удалось лишь одному. Тела ищут спасатели. В Югре пара плыла на лодке, та перевернулась. Женщина смогла выплыть на берег, на ней был спасательный жилет", — рассказали в министерстве.

Позже тело мужчины нашли рыбаки. В МЧС в связи с трагедиями призвали не купаться ночью, носить спасательный жилет во время катания на лодке, а также не раскачивать судно и не прыгать с него.