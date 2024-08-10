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10 августа, 07:19

Сразу три человека утонули на реке Иртыше в Омской области

МЧС России: 16 человек погибли на водоёмах страны за сутки

МЧС России сообщило о гибели 16 человек на водоёмах страны за минувшие сутки. Трагедии произошли на реке Иртыше Омской области и в Югре.

"16 человек погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки. В Омской области на реке Иртыше перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Мужчина и женщины утонули, выплыть удалось лишь одному. Тела ищут спасатели. В Югре пара плыла на лодке, та перевернулась. Женщина смогла выплыть на берег, на ней был спасательный жилет", — рассказали в министерстве.

Позже тело мужчины нашли рыбаки. В МЧС в связи с трагедиями призвали не купаться ночью, носить спасательный жилет во время катания на лодке, а также не раскачивать судно и не прыгать с него.

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Ранее на одной из баз отдыха Кубани утонул четырёхлетний мальчик. Там он отдыхал с семьёй. Ребёнок упал в бассейн и не смог выбраться. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Андрей Бражников
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