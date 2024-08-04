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Регион

Четырёхлетний мальчик утонул в бассейне базы отдыха на Кубани

4 августа, 16:14
Ребёнок утонул в бассейне под Краснодаром. Обложка © freepik / mrsiraphol

Ребёнок утонул в бассейне под Краснодаром. Обложка © freepik / mrsiraphol

В Краснодарском крае четырёхлетний мальчик, находившийся с семьёй на базе отдыха в станице Упорной, упал в бассейн и утонул, никого из сотрудников учреждения рядом не было. О трагедии сообщает региональный СУ СК.

"Несмотря на наличие бассейна на указанной базе отдыха, спасатели у бассейна в момент происшествия отсутствовали и не осуществляли контроль за его посещением. В результате малолетний мальчик оказался в бассейне, не предназначенном для купания детей, и утонул", — пояснили в ведомстве.

Теперь базу отдыха ждёт проверка, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлёкших за собой гибель несовершеннолетнего.

За лето на российских водоёмах утонуло свыше тысячи человек
За лето на российских водоёмах утонуло свыше тысячи человек

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница утонула во время прогулки на сапбордах. Девочка прыгнула в воду, когда ей стало жарко, и не выплыла на поверхность водоёма.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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