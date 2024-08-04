Четырёхлетний мальчик утонул в бассейне базы отдыха на Кубани 4 августа, 16:14 Ребёнок утонул в бассейне под Краснодаром. Обложка © freepik / mrsiraphol

В Краснодарском крае четырёхлетний мальчик, находившийся с семьёй на базе отдыха в станице Упорной, упал в бассейн и утонул, никого из сотрудников учреждения рядом не было. О трагедии сообщает региональный СУ СК.

"Несмотря на наличие бассейна на указанной базе отдыха, спасатели у бассейна в момент происшествия отсутствовали и не осуществляли контроль за его посещением. В результате малолетний мальчик оказался в бассейне, не предназначенном для купания детей, и утонул", — пояснили в ведомстве.

Теперь базу отдыха ждёт проверка, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлёкших за собой гибель несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница утонула во время прогулки на сапбордах. Девочка прыгнула в воду, когда ей стало жарко, и не выплыла на поверхность водоёма.

Авторы Татьяна Миссуми