В Китае в зоне бедствия из-за тайфуна оказались сотни тысяч человек
Более 628 тыс. жителей Китая оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Гаеми"
Восточная часть Китая переживает последствия тайфуна "Гаеми", который накануне достиг побережья провинции Фуцзянь и быстро трансформировался в тропический шторм. По последним данным Центрального телевидения Китая, под угрозой оказалось более 628 тысяч человек.
Власти региона своевременно приняли меры по эвакуации: из зон наибольшей опасности было вывезено около 150 тысяч жителей. В данный момент "Гаеми" продолжает движение вглубь материка, нанося значительный ущерб инфраструктуре и создавая дополнительные проблемы для местных жителей.
Напомним, что ранее в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь началась масштабная эвакуация из-за приближающегося тайфуна "Гаеми". Уже эвакуировано более 156 тысяч человек, включая почти 30 тысяч жителей прибрежных районов и более трёх тысяч человек с 733 рыболовецких судов.
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