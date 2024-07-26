В Китае в зоне бедствия из-за тайфуна оказались сотни тысяч человек

Восточная часть Китая переживает последствия тайфуна "Гаеми", который накануне достиг побережья провинции Фуцзянь и быстро трансформировался в тропический шторм. По последним данным Центрального телевидения Китая, под угрозой оказалось более 628 тысяч человек.

Власти региона своевременно приняли меры по эвакуации: из зон наибольшей опасности было вывезено около 150 тысяч жителей. В данный момент "Гаеми" продолжает движение вглубь материка, нанося значительный ущерб инфраструктуре и создавая дополнительные проблемы для местных жителей.