Тайфун "Гаеми" привёл к массовой эвакуации в китайской провинции Фуцзянь
В китайской провинции Фуцзянь из-за тайфуна эвакуировано более 150 тыс. человек
В юго-восточной китайской провинции Фуцзянь началась масштабная эвакуация из-за приближающегося тайфуна "Гаеми". Согласно данным Центрального телевидения Китая, в общей сложности было эвакуировано более 156 тысяч человек.
По информации местного штаба по борьбе с паводками и засухой, на утро 25 июля почти 30 тысяч человек были вывезены из прибрежных районов. Также эвакуировано более трёх тысяч человек с 733 рыболовецких судов.
Тайфун "Гаеми" ударил по уезду Илань на северо-востоке Тайваня, Центральное метеорологическое управление Китая объявило о наивысшем красном уровне предупреждения. В преддверии надвигающейся угрозы железнодорожные компании начали принимать меры предосторожности.
Ранее Life.ru рассказывал, что при приближении смерча следует укрыться в капитальном здании, избегая окон и находясь в коридоре или глубине строения. Попытки обогнать его бесполезны, поскольку это стихийное бедствие невозможно преодолеть. Если смерч застал вас на улице, лучше спрятаться в здании или в метро, а в случае нахождения в автомобиле необходимо немедленно покинуть его и искать укрытие, так как сильный ветер может перевернуть транспорт.
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