Тайфун "Гаеми" привёл к массовой эвакуации в китайской провинции Фуцзянь

В юго-восточной китайской провинции Фуцзянь началась масштабная эвакуация из-за приближающегося тайфуна "Гаеми". Согласно данным Центрального телевидения Китая, в общей сложности было эвакуировано более 156 тысяч человек.

По информации местного штаба по борьбе с паводками и засухой, на утро 25 июля почти 30 тысяч человек были вывезены из прибрежных районов. Также эвакуировано более трёх тысяч человек с 733 рыболовецких судов.

Тайфун "Гаеми" ударил по уезду Илань на северо-востоке Тайваня, Центральное метеорологическое управление Китая объявило о наивысшем красном уровне предупреждения. В преддверии надвигающейся угрозы железнодорожные компании начали принимать меры предосторожности.