Федерация футбола Вьетнама объяснилась за отмену матча сборных России и Таиланда
Футбольный матч между сборными России и Таиланда в рамках товарищеского турнира в Ханое перенесён. Такое решение приняла федерация футбола Вьетнама из-за супертайфуна, новая дата ещё не выбрана.
«Из-за воздействия урагана матч между сборными Таиланда и России 7 сентября на национальном стадионе «Ми Динь» не состоится. Сборная России вернётся домой по плану (ранним утром 8 сентября), сборная Таиланда продолжает подготовку к матчу со сборной Вьетнама (10 сентября)», — объяснила федерация.
Там объяснил решение форс-мажорным обстоятельством из-за супертайфуна, вследствие которого невозможно обеспечить безопасность команд, болельщиков и участников турнира. Зрителям обещали вернуть деньги за билеты на матч Россия — Таиланд.
Напомним, что ранее о переносе игры сообщило вьетнамского издания Thanh Nien. По их данным, матч передвинули из-за супертайфуна «Яги». Изначально игра должны была начаться сегодня, 7 сентября, в 16:00 по московскому времени.
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