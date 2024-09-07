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7 сентября, 07:23

Федерация футбола Вьетнама объяснилась за отмену матча сборных России и Таиланда

Футбольный матч между сборными России и Таиланда в рамках товарищеского турнира в Ханое перенесён. Такое решение приняла федерация футбола Вьетнама из-за супертайфуна, новая дата ещё не выбрана.

«Из-за воздействия урагана матч между сборными Таиланда и России 7 сентября на национальном стадионе «Ми Динь» не состоится. Сборная России вернётся домой по плану (ранним утром 8 сентября), сборная Таиланда продолжает подготовку к матчу со сборной Вьетнама (10 сентября)», — объяснила федерация.

Там объяснил решение форс-мажорным обстоятельством из-за супертайфуна, вследствие которого невозможно обеспечить безопасность команд, болельщиков и участников турнира. Зрителям обещали вернуть деньги за билеты на матч Россия — Таиланд.

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Напомним, что ранее о переносе игры сообщило вьетнамского издания Thanh Nien. По их данным, матч передвинули из-за супертайфуна «Яги». Изначально игра должны была начаться сегодня, 7 сентября, в 16:00 по московскому времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Наталья Афонина
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