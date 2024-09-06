Один из лучших футболистов мира не смог забить Казахстану в дебютном матче Черчесова

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Норвегией в стартовом матче Лиги наций. Встреча группы 3 дивизиона B прошла в Алма-Ате и закончилась со счётом 0:0. Это был дебют для нового главного тренера Казахстана Станислава Черчесова.

Стоит отметить, что весь матч за норвежскую команду провёл один из лучших игроков мира Эрлинг Холанд. Однако даже знаменитому голеадору из «Манчестер Сити» не удалось распечатать ворота казахстанцев. В следующем матче Лиги наций подопечные Черчесова в гостях сыграют со Словенией. Встреча состоится в понедельник, 9 сентября. Также в этой группе выступает команда Австрии.