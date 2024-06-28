"По-осетински можно тебе отвечать?": Черчесова застал врасплох вопрос журналиста на казахском

Главный футбольный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен общением с прессой, во время которого попал впросак из-за одного журналиста, задавшего ему вопрос на казахском языке. Об этом пишет Tengri Sport.

На пресс-конференции по случаю назначения на пост главного тренера сборной республики один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, который для Черчесова перевёл президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. Несмотря на это, представитель СМИ снова заговорил на казахском, чем вызвал недовольство тренера.

— Я извиняюсь, вы откуда? — поинтересовался недовольный Черчесов.

— Я из Казахстана, — сказал в ответ журналист.

— Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

— Давайте, отвечайте. Но ведь никто не поймёт, — указал представитель прессы.