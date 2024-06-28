"По-осетински можно тебе отвечать?": Черчесова застал врасплох вопрос журналиста на казахском
Черчесову не понравился вопрос журналиста на казахском языке
Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / AP / Denes Erdos
Главный футбольный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен общением с прессой, во время которого попал впросак из-за одного журналиста, задавшего ему вопрос на казахском языке. Об этом пишет Tengri Sport.
На пресс-конференции по случаю назначения на пост главного тренера сборной республики один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, который для Черчесова перевёл президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. Несмотря на это, представитель СМИ снова заговорил на казахском, чем вызвал недовольство тренера.
— Я извиняюсь, вы откуда? — поинтересовался недовольный Черчесов.
— Я из Казахстана, — сказал в ответ журналист.
— Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?
— Давайте, отвечайте. Но ведь никто не поймёт, — указал представитель прессы.
Напомним, 31 мая стало известно, что 46-летний Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, которую возглавлял с 2022 года. В начале июня стало известно, что Черчесова назвали основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана. Всего рассматривалось пять кандидатур. В итоге 3 июня появились сообщения о назначении Черчесова.