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2 июня, 17:36

Черчесова назвали основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана

Глава КФФ Барменкулов: Черчесов — основной кандидат в тренеры сборной Казахстана

Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Ключевым кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу после ухода Магомеда Адиева является Станислав Черчесов, который ранее руководил российской национальной командой. Об этом в воскресенье, 2 июня, заявил президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

"У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днём в понедельник", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Сам же 60-летний Черчесов неоднозначно прокомментировал новости о возможном назначении.

"Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь", — отметил он в беседе с "Чемпионатом".

При этом ранее сообщалось, что Черчесов вылетел в Астану на последний этап переговоров со сборной Казахстана.

31 мая стало известно, что 46-летний российский специалист Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, которую возглавлял с 2022 года. По информации СМИ, сегодня он согласовал трёхлетний контракт с "Ахматом" и продолжит тренировать клуб, который спас от вылета в завершившемся сезоне РПЛ.

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Напомним, Черчесов был тренером сборной России с 2016 по 2021 год. Под его наставничеством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Последнее место работы Черчесова на данный момент — венгерский "Ференцварош", откуда его уволили летом прошлого года.

Никита Осипов
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