Черчесова назвали основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана

Ключевым кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу после ухода Магомеда Адиева является Станислав Черчесов, который ранее руководил российской национальной командой. Об этом в воскресенье, 2 июня, заявил президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

"У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днём в понедельник", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Сам же 60-летний Черчесов неоднозначно прокомментировал новости о возможном назначении.

"Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь", — отметил он в беседе с "Чемпионатом".

При этом ранее сообщалось, что Черчесов вылетел в Астану на последний этап переговоров со сборной Казахстана.

31 мая стало известно, что 46-летний российский специалист Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, которую возглавлял с 2022 года. По информации СМИ, сегодня он согласовал трёхлетний контракт с "Ахматом" и продолжит тренировать клуб, который спас от вылета в завершившемся сезоне РПЛ.