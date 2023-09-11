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10 сентября, 21:12

Черчесов перечислил лучших вратарей России

Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями России

Лучшие вратари за всю историю российского футбола — Ринат Дасаев, Игорь Акинфеев и Сергей Овчинников. Об этом изданию "РБ-Спорт" заявил экс-тренер российской сборной Станислав Черчесов.

"Если брать моё поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Ещё Харин. Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше", — подчеркнул Черчесов.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, выиграв в составе команды чемпионат России шесть раз, Кубок и Суперкубок РФ по семь раз. Кроме того, он становился обладателем Кубка УЕФА. Дасаев провёл 91 матч в составе СССР. А Овчинников играл за "Локомотив" в 1992–1997 и 2002–2005 годах.

Черчесова уволили из "Ференцвароша" после вылета из Лиги чемпионов

Черчесова уволили из "Ференцвароша" после вылета из Лиги чемпионов

Если говорить о старожилах футбола, стоит вспомнить о недавней победе легенд футбольного "Спартака", которые обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя. В составе "Спартака" голами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У сборной мира забитым мячом отличился Максим Ромащенко.

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ТАСС / Friedemann Vogel

Анатолий Симоненко
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