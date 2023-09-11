Черчесов перечислил лучших вратарей России

Лучшие вратари за всю историю российского футбола — Ринат Дасаев, Игорь Акинфеев и Сергей Овчинников. Об этом изданию "РБ-Спорт" заявил экс-тренер российской сборной Станислав Черчесов.

"Если брать моё поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Ещё Харин. Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше", — подчеркнул Черчесов.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, выиграв в составе команды чемпионат России шесть раз, Кубок и Суперкубок РФ по семь раз. Кроме того, он становился обладателем Кубка УЕФА. Дасаев провёл 91 матч в составе СССР. А Овчинников играл за "Локомотив" в 1992–1997 и 2002–2005 годах.