Черчесов перечислил лучших вратарей России
Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями России
Лучшие вратари за всю историю российского футбола — Ринат Дасаев, Игорь Акинфеев и Сергей Овчинников. Об этом изданию "РБ-Спорт" заявил экс-тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"Если брать моё поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Ещё Харин. Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше", — подчеркнул Черчесов.
Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, выиграв в составе команды чемпионат России шесть раз, Кубок и Суперкубок РФ по семь раз. Кроме того, он становился обладателем Кубка УЕФА. Дасаев провёл 91 матч в составе СССР. А Овчинников играл за "Локомотив" в 1992–1997 и 2002–2005 годах.
Если говорить о старожилах футбола, стоит вспомнить о недавней победе легенд футбольного "Спартака", которые обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя. В составе "Спартака" голами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У сборной мира забитым мячом отличился Максим Ромащенко.
ТАСС / Friedemann Vogel