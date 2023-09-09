Команда легенд "Спартака" победила сборную мира

Легенды футбольного "Спартака" выиграли у сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя. Встреча прошла в Москве на стадионе красно-белых и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Роман Павлюченко забивает с передачи Андрея Тихонова и делает счёт 2:0 в пользу легенд "Спартака" в матче со сборной мира в честь Ильи Цымбаларя. Видео © Telegram / ФК "Спартак"

В составе "Спартака" голами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У сборной мира забитым мячом отличился Максим Ромащенко.

Главным тренером москвичей в этом матче был Олег Романцев, ему помогал экс-тренер сборной России и "Спартака" Станислав Черчесов. За клуб сыграли такие футболисты, как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Алексей Мелёшин, Дмитрий Парфёнов, Андрей Ещенко, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Александр Ширко, Никита Баженов, Луис Робсон, Александр Павленко, Александр Самедов, Роман Шишкин, Владимир Джубанов и сын Ильи Цымбаларя Олег.

Сборную мира возглавили Массимо Каррера, приведший "Спартак" к чемпионскому титулу в 2017 году, и Юрий Сёмин. Под их руководством на поле вышли Деян Радич, Захари Сираков, Владимир Маминов, Александр Мостовой, Даме Н'Дойе, Арас Озбилиз, Эммануэль Эменике, Анатолий Тимощук, Мэттью Бут, Александр Гацкан, Алексей Смертин, Огнен Короман, Сергей Корниленко, Юрий Лайзанс, Максим Ромащенко, Предраг Ранджелович, Макбет Сибайя.