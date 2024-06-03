Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу

Напомним, российскую сборную Черчесов возглавлял с 2016-го по 2021 год. Под его наставничеством в 2018 году команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в России. Позже он работал в венгерском "Ференцвароше", но оттуда его уволили летом прошлого года. Накануне стало известно, что КФФ рассматривает 60-летнего Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана после ухода Магомеда Адиева.