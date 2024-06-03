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Регион
3 июня, 11:08

Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу

Тренер Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Тренер Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Об этом сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ).

"На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов", — говорится в сообщении.

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Напомним, российскую сборную Черчесов возглавлял с 2016-го по 2021 год. Под его наставничеством в 2018 году команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в России. Позже он работал в венгерском "Ференцвароше", но оттуда его уволили летом прошлого года. Накануне стало известно, что КФФ рассматривает 60-летнего Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана после ухода Магомеда Адиева.

Александра Мышляева
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