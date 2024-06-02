Португалец Жозе Моуринью стал главным тренером турецкого "Фенербахче", сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Презентация состоится в 19:00 мск. Сроки контракта не указываются.

Последним местом работы 61-летнего Моуринью была "Рома", он возглавлял итальянский клуб с мая 2021 по январь 2024 года. В свою очередь, "Фенербахче" в сезоне 2023/24 занял второе место в чемпионате Турции.