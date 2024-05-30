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Гончаренко покинул пост главного тренера ФК "Урал" после проигрыша "Акрону"

30 мая, 10:36
Виктор Гончаренко. Обложка © Telegram / ФК "Урал"

Виктор Гончаренко. Обложка © Telegram / ФК "Урал"

Тренер екатеринбургского ФК "Урал" Виктор Гончаренко уходит со своего поста после того, как игроки не смогли одержать победу в матче с "Акроном". Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

"Виктор Гончаренко покидает ФК "Урал". Благодарим Виктора Михайловича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем. Готовить команду к решающему матчу против "Акрона" будет Евгений Аверьянов", — говорится в заявлении.

По словам президента клуба Григория Иванова, тренер не смог в нынешнем сезоне выполнить поставленную перед ним задачу, стыковой матч его подопечные провели неудачно, поэтому команде нужны перемены.

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Напомним, клубы российской Премьер-лиги проиграли первые стыковые матчи командам Первой лиги за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне. Так, "Урал" в домашней встрече потерпел поражение от "Акрона" со счётом 0:2. Голами отличились Неманья Анджелкович (67-я минута) и Кирилл Данилин (72-я).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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