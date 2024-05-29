Клубы ФНЛ обыграли команды РПЛ в первых стыковых матчах

"Урал" в домашней встрече потерпел поражение от "Акрона" со счётом 0:2. Голами отличились Неманья Анджелкович (67-я минута) и Кирилл Данилин (72-я).

"Пари НН" в Нижнем Новгороде уступил тульскому "Арсеналу" со счётом 1:2. У победителей голы забили Максим Кайнов (2-я) и Эрвинг Ботака-Иобома (33-я). Последний на 8-й минуте отметился автоголом.

Напомним, напрямую в РПЛ из Первой лиги вышли махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки". Клуб из Махачкалы сыграет в элитном дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году. Подмосковная команда вернулась в Премьер-лигу спустя год после вылета.