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29 мая, 19:13

Клубы ФНЛ обыграли команды РПЛ в первых стыковых матчах

"Урал" и "Пари НН" проиграли "Акрону" и "Арсеналу" в первых стыковых матчах

Игроки тульского "Арсенала". Обложка © Telegram / ПФК "Арсенал" Тула

Игроки тульского "Арсенала". Обложка © Telegram / ПФК "Арсенал" Тула

Клубы Российской Премьер-лиги проиграли первые стыковые матчи командам Первой лиги за право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

"Урал" в домашней встрече потерпел поражение от "Акрона" со счётом 0:2. Голами отличились Неманья Анджелкович (67-я минута) и Кирилл Данилин (72-я).

"Пари НН" в Нижнем Новгороде уступил тульскому "Арсеналу" со счётом 1:2. У победителей голы забили Максим Кайнов (2-я) и Эрвинг Ботака-Иобома (33-я). Последний на 8-й минуте отметился автоголом.

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Ответные игры состоятся 1 июня в Тольятти и Туле соответственно.

Напомним, напрямую в РПЛ из Первой лиги вышли махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки". Клуб из Махачкалы сыграет в элитном дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году. Подмосковная команда вернулась в Премьер-лигу спустя год после вылета.

Артур Лапсаков
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