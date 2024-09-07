Матч сборных России и Таиланда во Вьетнаме перенесли
Матч сборных России и Таиланда во Вьетнаме перенесли из-за супертайфуна«Яги»
Матч между сборными России и Таиланда, который должен был состояться сегодня в Ханое, перенесён из-за надвигающегося супертайфуна «Яги». Это решение приняла Федерация футбола Вьетнама, предупредив о непогоде и её возможном влиянии на игру.
По информации вьетнамского издания Thanh Nien, футбольное событие, намеченное на 7 сентября, не состоится в указанное время на стадионе «Ми Динь». Изначально матч должен был начаться в 16:00 по московскому времени.
В данный момент обсуждается возможность переноса встречи на 8 сентября в то же время. Окончательные детали будут уточнены позже, в зависимости от развития погодной ситуации.
Ранее сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Вьетнама со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл в Ханое. Полузащитник Далер Кузяев открыл счёт на 24-й минуте, затем защитник Ву Ван Тхань забил автогол на 61-й минуте, а третий мяч в ворота хозяев отправил форвард Тамерлан Мусаев.
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