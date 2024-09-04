Смертельные забавы: 6 игрушек, которые нельзя покупать собакам

Собаки очень любят играться, а хозяева не прочь радовать их новыми игрушками, однако некоторые из них могут сильно навредить питомцу. Зачастую опасность представляет как вся игрушка, так и её отдельные элементы. Чтобы не подвергать своего любимца рискам, стоит всегда внимательно проверять, из чего сделана игрушка и нет ли в ней опасных элементов. Life.ru расскажет о семи игрушках, которые нельзя покупать собакам.

Мягкие игрушки с мелкими деталями

Пластмассовые детали в мягких игрушках способны травмировать пищеварительный тракт собаки. Фото © Shutterstock / FOTDOM / Ermolaev Alexander

Не стоит покупать собакам игрушки с маленькими деталями, такими как глазки или нитки, ведь они могут быть опасными. Собака, скорее всего, случайно проглотит эти детали, что приведёт к удушью или заблокированному кишечнику.

Пищалки

Сама по себе звонкая игрушка может быть безопасной, однако наличие в ней пищалки угрожает здоровью собаки. Скорее всего, четвероногий друг разгрызёт игрушку и проглотит маленький кусочек пластика, который и издаёт звук.

Игрушки из токсичных материалов

Токсичные вещества в игрушках для собак могут стать причиной отравления животного. Фото © Shutterstock / FOTDOM / Aleksey Boyko

Некоторые игрушки могут содержать вредные химические вещества, которые опасны для здоровья собаки. Важно выбирать игрушки из хороших материалов, таких как натуральная резина или хлопок. Стоит избегать в составе ПВХ, свинца, меламина, брома и формальдегида.

Маленькие игрушки или предметы, которые можно проглотить

Игрушки или мелкие предметы, которые собака может легко проглотить, представляют опасность удушья или кишечной непроходимости. Рекомендуется выбирать игрушки, которые собака не сможет положить в пасть целиком. Лучший размер — не меньше головы питомца.

Игрушки с острыми краями или частями

Как выбрать игрушку для собаки? Её края должны быть мягкими и закруглёнными. Фото © Freepik

Игрушки с острыми или твёрдыми частями могут причинить травмы собаке при игре. Лучше выбирать игрушки сглаженной формы и без острых элементов. Идеально для активной игры подойдут мячики, однако стоит выбирать изделие из прочных материалов, чтобы собака не смогла его разгрызть.

Уличные палки

Собаки очень любят играться с палочками на улице, но это слишком опасно для их здоровья. Во-первых, щепки могут травмировать зубы и дёсны, а во-вторых, повредить пищеварительный тракт. Занозы причиняют собакам сильный дискомфорт, а заметить их будет очень сложно. В таком случае стоит немедленно обратиться к ветеринару.