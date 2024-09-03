Без слёз и чихания: 5 животных, которые идеально подойдут для аллергиков Аллергия может сильно усложнить жизнь, особенно когда из-за неё нельзя завести себе домашнее животное. Но что если оно будет гипоаллергенным? 3 сентября, 07:01 Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Yantseva

Домашние питомцы доставляют своим хозяевам море радости, поэтому они есть у каждого второго человека. Иногда люди не могут завести любимца по ряду причин: отсутствие финансовых возможностей, нежелание близких или же аллергия. Если первые две причины можно решить, то бороться со своим организмом — плохая идея. Что делать в таком случае? Читайте статью Life.ru, в которой мы расскажем о пяти гипоаллергенных животных, от которых вы точно не будете чихать.

Ксолоитцкуинтли

Ксолоитцкуинтли — гипоаллергенная порода собак родом из Мексики. Фото © Wikipedia / Svenska Mässan

Несмотря на странное название, это не экзотическое животное, а всего лишь одна из древнейших пород собак в мире. Появилась она в Мексике. Эти собаки имеют три размера, поэтому их можно содержать как в квартире, так и на улице. Волос на их теле практически нет, весь корпус голый, а на голове и хвосте есть небольшие пучки шерсти. Мексиканская порода считается гипоаллергенной из-за того, что их волос похож на человеческий.

Сфинксы

Из-за отсутствия шерсти сфинксы могут жить с людьми, страдающими аллергией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitruj

Сфинксы относятся к семейству кошачьих и славятся своей «бархатной кожей». Также большим плюсом этой породы является то, что их можно заводить людям с аллергией. Из-за полного отсутствия шерсти сфинксы считаются гипоаллергенными. Ещё одной разновидностью сфинкса считается порода петерболд, которая отличается своими размерами и небольшим пушком по всему телу, однако они также не вызывают аллергию.

Шиншиллы

Шиншиллы обладают густой шерстью, которая не вызывает аллергию. Фото © Wikipedia / Thirteen squared

Милые пушистики, несмотря на свою роскошную шубку, абсолютно безопасны для аллергиков и астматиков. Дело в том, что у шиншилл отсутствуют сальные и потовые железы, а на их шерсть не попадает слюна, так как они не вылизывают себя, в отличие от кошек и собак. Также эти зверьки не линяют, поэтому их шёрстка не будет докучать владельцам. А трогать их — одно удовольствие!

Геккон

Геккон обладает ярким пятнистым окрасом, который нравится детям. Фото © Wikipedia / Kamran Kamali

Геккон относится к семейству ящериц. В отличие от своих собратьев, гекконы очень подвижные и игривые, а иногда даже улыбаются. Также они обладают интересной пятнистой раскраской. Гекконы очень дружелюбные и обожают контактировать с людьми. За этими малышами легко ухаживать и при этом они не вызывают аллергию. Идеальный питомец!

Улитка-ахатина

Гипоаллергенные животные: улитки-ахатины безопасны для астматиков и аллергиков. Фото © Wikipedia / Timur V. Voronkov.

Эта улитка достигает гигантских размеров по сравнению с теми, которых вы привыкли видеть на даче. Родом она из Африки. Эти животные абсолютно неприхотливы. Они едят практически всё, поэтому хозяевам не придётся тратиться на специальные корма. Улитки-ахатины не вызывают аллергию и могут подарить много эмоций. Идеально подходят для тех, кого частенько не бывает дома.

В мире существуют тысячи разновидностей животных, поэтому аллергики точно смогут найти того, с кем им будет безопасно жить. Главное, выбирая себе питомца, не забывать о том, что ему необходимо уделять время и обеспечивать уход, даже если это улитка. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых глупых породах собак, которые соображают хуже хомячков.

Авторы Дана Третьякова