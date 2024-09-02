«Мой дорогой друг»: Русская девушка Джонни Деппа подразнила подписчиков новым фото с актёром

28-летняя модель Юлия Власова решила подразнить пользователей Сети намёками на отношения с голливудским актёром Джонни Деппом. В личной соцсети она выложила новое фото с артистом, где тот её обнимает, а в подписи заявила, что всё не так, как выглядит, и Депп для неё — «дорогой друг».

«Не верьте всему, что слышите в Интернете. Мой дорогой друг», — написала она.

Подписчики такими туманными заявлениями удовлетворены не остались и завалили модель вопросами о том, пара ли они с Деппом или нет. Что ж, видимо, официальных заявлений любопытствующим придётся подождать ещё какое-то время.