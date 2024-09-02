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2 сентября, 13:37

«Мой дорогой друг»: Русская девушка Джонни Деппа подразнила подписчиков новым фото с актёром

2-летняя русская девушка Джонни Деппа опубликовала новые совместные фото

Русская модель Юлия Власова и знаменитый американский актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / im__iuliia

Русская модель Юлия Власова и знаменитый американский актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / im__iuliia

28-летняя модель Юлия Власова решила подразнить пользователей Сети намёками на отношения с голливудским актёром Джонни Деппом. В личной соцсети она выложила новое фото с артистом, где тот её обнимает, а в подписи заявила, что всё не так, как выглядит, и Депп для неё — «дорогой друг».

«Не верьте всему, что слышите в Интернете. Мой дорогой друг», — написала она.

Подписчики такими туманными заявлениями удовлетворены не остались и завалили модель вопросами о том, пара ли они с Деппом или нет. Что ж, видимо, официальных заявлений любопытствующим придётся подождать ещё какое-то время.

Судя по фото, объятия мистера Деппа выглядят не вполне «дружескими», хотя с полной уверенностью утверждать такое довольно сложно.

Кто такая Юлия Власова: 10 фото русской красавицы и новой подружки Джонни Деппа
Кто такая Юлия Власова: 10 фото русской красавицы и новой подружки Джонни Деппа

Напомним, что вместе Депп и Власова впервые попали в объективы папарацци на прогулке в середине июля. Разница в возрасте между марой составляет 34 года. А в начале августа модель впервые показало совместную фотографию с актёром — на чёрно-белом снимке звезда «Пиратов Карибского моря» также крепко её обнимает.

Юрий Лысенко
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