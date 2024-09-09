Тест: Угадайте произведение Льва Толстого по аннотации — справятся только отличники
9 сентября 1828 года в усадьбе Ясная Поляна родился один из самых знаменитых русских писателей. В честь дня рождения Льва Толстого предлагаем вспомнить его произведения, а заодно проверить свои знания.
Лев Николаевич Толстой — это имя, которое ассоциируется с величайшей словесностью. Его произведения стали не только частью литературного наследия, но и символом русской души. В своих произведениях Толстой часто размышлял о жизни, любви, смерти, вере и смысле существования. Лев Николаевич был не только писателем, но и философом, педагогом, общественным деятелем. Его идеи и философия оказали огромное влияние на русскую культуру. В день его рождения предлагаем пройти короткий, но занимательный тест. Сможете правильно ответить на все пять вопросов?
Также советуем испытать свою память в тесте на знание знаменитых стихов разных поэтов. Сможете ли вы отличить Пушкина от Ахматовой? А Есенина от Бродского? А если с литературой возиться надоело, то пройдите наш дерзкий тест на меломана — рискните отгадать 11 песен разных десятилетий.
Wikipedia / Шерер, Набгольц и К°, © Freepik