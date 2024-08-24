Тест на меломана: Отгадайте 11 песен из разных десятилетий
Готовы подвергнуть свою музыкальную память испытанию? Мы собрали треки из разных десятилетий, и только истинные ценители узнают большинство из них!
Freepik, © ТАСС / Николай Малышев, Александр Саверкин
Песни обладают магической способностью переносить нас во времени — будь то школьные танцы, семейная поездка или лето, которое вы никогда не забудете. От виниловых пластинок и кассет до компакт-дисков и цифровых загрузок — пройдитесь по музыкальному прошлому и настоящему. Вас ждут 11 хитов из разных эпох, некоторые возглавляли чарты, а другие крутились в более узких кругах. Попробуйте угадать их все, и, кто знает, возможно, вы обнаружите для себя парочку давно забытых шлягеров!
Научились отличать диско 70-х от попа 80-х? Давайте усложним задачу: угадайте эти семь композиций Цоя по картинкам, сгенерированным нейросетью, — вам придётся попотеть и прокрутить в голове не один текст. А вот определить советский мультфильм по песне не должно составить труда, особенно если в детстве вы любили подпевать любимым героям.