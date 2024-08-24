Тест на меломана: Отгадайте 11 песен из разных десятилетий

Песни обладают магической способностью переносить нас во времени — будь то школьные танцы, семейная поездка или лето, которое вы никогда не забудете. От виниловых пластинок и кассет до компакт-дисков и цифровых загрузок — пройдитесь по музыкальному прошлому и настоящему. Вас ждут 11 хитов из разных эпох, некоторые возглавляли чарты, а другие крутились в более узких кругах. Попробуйте угадать их все, и, кто знает, возможно, вы обнаружите для себя парочку давно забытых шлягеров!