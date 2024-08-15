15 августа мы вспоминаем Виктора Цоя — монументальную фигуру в советской рок-музыке, чьё влияние простирается далеко за пределы его жизни. Фронтмен группы "Кино" стал голосом целого поколения, ведь во времена неопределённости он пел о надежде, любви и бунтарстве — обо всём том, к чему стремились и стремятся молодые сердца. Но, к сожалению, 15 августа 1990 года музыкант погиб, попав в аварию.

Песни Цоя — это не просто музыка. Это движение, часть истории и дух эпохи. Кажется, они могут вдохновить даже бездушного робота. Мы попросили нейросеть изобразить некоторые знаковые строчки группы "Кино" и позволили ей творить чудеса. Теперь ваша очередь: угадайте песни, полные эмоций и страсти, по уникальной интерпретации искусственного интеллекта.