Какое время на Руси называли "ведьмин час" и почему боялись его наступления

В народной культуре и традициях Древней Руси сохранилось множество мистических верований, связанных с различным временем суток. Особое место среди них занимает так называемый ведьмин час — период ночи, который считался наиболее опасным и наполненным потусторонними силами. Несмотря на то что сегодня эти представления кажутся нам архаичными и необоснованными, в своё время они играли важную роль в мировоззрении и повседневной жизни наших предков. Давайте подробнее рассмотрим, что собой представлял "ведьмин час" на Руси и почему люди так боялись его наступления.

Какое время называется "ведьминым часом"

"Ведьмин час" — когда наступает и чем опасен. Фото © "Шедеврум"

"Ведьминым часом" на Руси называли период с трёх до четырёх часов ночи. Это время считалось особенно опасным. Согласно народным поверьям, именно в этот час активизируются ведьмы, колдуны и другие мистические силы. Считалось, что в "ведьмин час" они совершают свои ритуалы и колдовские обряды.

Люди верили, что в это время суток ослабевает связь между миром живых и миром мёртвых. Поэтому "ведьмин час" был временем, когда души умерших могли вернуться на землю. Также у наших предков существовало поверье, что в "ведьмин час" человек особенно уязвим к различным потусторонним силам и влияниям. Считалось, что в этот период легче стать жертвой порчи, сглаза или нападения нечистой силы.

Поэтому люди на Руси старались не выходить из дома в "ведьмин час", закрывали окна и двери, а также проводили различные ритуалы для защиты от злых духов и колдовства.

Самое опасное время ночи: как на Руси защищались в "ведьмин час"

Самое опасное время, которого боялись на Руси: как защищались. Фото © "Шедеврум"

В Древней Руси существовало множество обрядов и ритуалов, призванных защитить человека от злых сил, особенно в ночное время. Перед сном люди старались максимально обезопасить себя и жилище от вторжения ведьм, колдунов и прочей нечисти.

Одним из главных оберегов был крест — его рисовали мелом на дверях, окнах и даже на самом человеке. Также использовали чеснок (его развешивали по всему дому) и освящённые травы, которыми окуривали помещение. Особую силу приписывали можжевельнику — его ветки клали под порог и на подоконник.

Перед сном читали специальные молитвы и заговоры, призывая на помощь высшие силы. Просили Господа или ангела-хранителя присматривать за ними во время сна. Также практиковались обряды с использованием соли, ржаного хлеба, серебра и других "чистых" предметов. Всё это должно было создать вокруг спящего человека непроницаемый защитный барьер от тёмных сил.

Как на Руси относились к младенцам, рождённым в "ведьмин час"

Как на Руси поступали с детьми, которые рождались в "ведьмин час". Фото © "Шедеврум"

Согласно народным поверьям, рождённые в "ведьмин час", то есть с трёх до четырёх часов ночи, заведомо несли на себе печать проклятия. Такие младенцы, как верили наши предки, либо умрут в ближайшее после рождения время, либо всю жизнь будут страдать от различных бед и несчастий. Поэтому за такими детьми следили особенно пристально и обязательно как можно скорее крестили, чтобы защитить их от злых сил и "смыть" проклятие.