"Улетела Маша Иванова, а вернётся Зина Петрова": Отпугнёт ли россиян дактилоскопия в аэропортах Турции Эксперт по туризму Мкртчян: Очереди в аэропортах Турции увеличатся на 10% 14 августа, 15:30 Очереди в аэропортах Турции увеличатся на 10% из-за обязательной процедуры дактилоскопии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

Очереди в турецких аэропортах, где начнут брать отпечатки пальцев у всех прибывающих иностранцев, в том числе россиян, заметно увеличатся, но турпоток на этом фоне не снизится, а будет только расти. В этом уверен вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян, который прогнозирует рост очередей на пропускных пунктах не менее 10%.

В беседе с Life.ru он напомнил, что россияне уже привыкли сдавать "пальчики" и в Таиланде, и в Эмиратах, да и для получения шенгенской визы без этого не обойтись, так что турки здесь не являются пионерами. Новые правила, по словам эксперта, продиктованы соображениями безопасности, и никакого второго смысла здесь нет.

Вот зовут вас Маша Иванова. Вы нашкодили в Турции и попали в блеклист. А когда приезжаете в свою страну — Сербию, Россию, Монголию, меняете фамилию — и вы уже не Маша Иванова, а Зина Петрова, и потом снова можете приехать в Турцию. Поменять документы — легко, а вот когда пальчики человек оставляет... вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Ранее стало известно, что в Турции также начнут чипировать удостоверения личности лиц, получивших в республике статус временной защиты. Прежде всего это коснётся беженцев из Сирии. Подделать такие документы невозможно и их изготовление уже начато, отметил министр. Сейчас в республике живёт 4,4 млн иностранцев, из которых 3,1 млн являются гражданами Сирии.

Авторы Ольга Годуненко