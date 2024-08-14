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14 августа, 06:17

У россиян начнут брать отпечатки пальцев при въезде в Турцию

Глава МВД Турции заявил, что у иностранцев начнут снимать отпечатки при въезде

В Турции начнут брать отпечатки пальцев у всех прибывающих в республику иностранцев, в том числе россияг. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая газете Sabah.

"При въезде в Турцию, как в США и в Англии, будут снимать отпечатки пальцев", — объявил министр без уточнения точных сроков введения меры.

Ерликая также рассказал, что в Турции начнут чипировать удостоверения личности лиц, получивших в республике статус временной защиты. Прежде всего это коснётся беженцев из Сирии. Подделать такие документы невозможно и их изготовление уже начато, отметил министр. Сейчас в республике живёт 4,4 млн иностранцев, из которых 3,1 млн являются гражданами Сирии.

Сотрудникам турецких аэропортов разрешат досматривать личные вещи и электронику пассажиров
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Ранее стало известно, что Финляндия планирует ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну. Это может произойти уже с 1 сентября 2024 года.

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Shutterstock / EvrenKalinbacak

Андрей Бражников
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