Сотрудникам турецких аэропортов разрешат досматривать личные вещи и электронику пассажиров

По новым правилам сотрудникам службы безопасности разрешат досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров. Причём не только при входе в терминал, но и перед выходом к зоне посадки. Запрещённые предметы будут изымать. Экипажу тоже нужно держать ухо востро. Тех, кто не будет сообщать о правонарушениях, станут штрафовать. Та же участь постигнет операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полётов в зонах, которые контролируются гражданской авиацией.