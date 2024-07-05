Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 03:39

Сотрудникам турецких аэропортов разрешат досматривать личные вещи и электронику пассажиров

Парламент Турции ужесточил досмотр пассажиров в аэропортах

В Турции парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточат процедуру досмотра пассажиров в аэропортах, передаёт телеканал Habertürk.

"В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета", — предупреждает телеканал.

По новым правилам сотрудникам службы безопасности разрешат досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров. Причём не только при входе в терминал, но и перед выходом к зоне посадки. Запрещённые предметы будут изымать. Экипажу тоже нужно держать ухо востро. Тех, кто не будет сообщать о правонарушениях, станут штрафовать. Та же участь постигнет операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полётов в зонах, которые контролируются гражданской авиацией.

Горы вместо пляжей: Составлен топ курортов, куда массово хлынули россияне вместо подорожавшей Турции
Горы вместо пляжей: Составлен топ курортов, куда массово хлынули россияне вместо подорожавшей Турции

Ранее стало известно, что Финляндия планирует ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну. Это может произойти уже с 1 сентября 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Milkovasa

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Турция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров