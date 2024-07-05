Сотрудникам турецких аэропортов разрешат досматривать личные вещи и электронику пассажиров
Парламент Турции ужесточил досмотр пассажиров в аэропортах
В Турции парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточат процедуру досмотра пассажиров в аэропортах, передаёт телеканал Habertürk.
"В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета", — предупреждает телеканал.
По новым правилам сотрудникам службы безопасности разрешат досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров. Причём не только при входе в терминал, но и перед выходом к зоне посадки. Запрещённые предметы будут изымать. Экипажу тоже нужно держать ухо востро. Тех, кто не будет сообщать о правонарушениях, станут штрафовать. Та же участь постигнет операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полётов в зонах, которые контролируются гражданской авиацией.
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