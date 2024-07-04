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4 июля, 05:20

Горы вместо пляжей: Составлен топ курортов, куда массово хлынули россияне вместо подорожавшей Турции

OneTwoTrip: В первом полугодии россияне дольше всего отдыхали на Кавказе и в Азии

Мужчина в путешествии. Обложка Обложка © freepik

Мужчина в путешествии. Обложка Обложка © freepik

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в период с января по июнь в России и за рубежом и выяснил, где его клиенты проводили больше всего времени. Результатами аналитики поделились в Life.ru.

В России

Первое место по посещениям занял посёлок Терскол на Эльбрусе. В среднем путешественники останавливались там на три дня. Чуть меньше дней туристы провели в Лазаревском. Третью строчку рейтинга заняло горное направление в одноимённом посёлке на Домбае. Там средняя продолжительность бронирования составила три дня.

Не отставали путешественники и от скромных российских городов. В десятку мест, где желающие бронировали отели на продолжительное время, вошли Витязево, Эсто-Садок, Кисловодск, Шерегеш, Анапа, Петропавловск-Камчатский и Сочи.

Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам
Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам

За границей

Первой заграничной страной, где россияне дольше всего отдыхали в первом полугодии 2024-го, стал Пхукет. В целом в список вошли в основном азиатские локации. "Серебро" — у вьетнамского курорта Муйне, а "бронза" — Хиккадува на Шри-Ланке.

Также список пополнили Санья, Паттайя, Нячанг, Чангу, Лангкави и Сеул. Единственный город не в Азии, который попал в топ, — Лос-Анджелес. Там россияне бронировали отели в среднем на пять дней.

Опрос показал, что россияне не любят гостить у родных во время путешествий
Опрос показал, что россияне не любят гостить у родных во время путешествий

Ранее Life.ru рассказывал о том, где же отдыхают отечественные знаменитости. Оказалось, что звёзды достаточно часто вместо заграничных курортов выбирают Алтай, Сочи или Мурманск.

Наталья Афонина
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