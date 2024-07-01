Опрос показал, что россияне не любят гостить у родных во время путешествий

Россияне больше предпочитают останавливаться во время путешествий в отелях, чем у родственников. Об этом говорят результаты исследования, оказавшегося в распоряжении "Газеты.ru".

В нём говорится, что половина опрошенных в таких ситуациях снимают номер в отеле. В то же время 17% арендуют квартиры, а ещё 12% — апартаменты. 77% респондентов при этом просто не хотели бы беспокоить своих друзей или родственников по такому случаю.

По данным опроса "Яндекс.Путешествий", 49% считают неуместным останавливаться у дальних родственников, а 17% сообщили, что неприемлемо гостить у кого-то без приглашения. Лишь 16% ответили, что готовы остановиться у друзей и знакомых.

Более половины россиян убеждены, что при выборе места проживания во время путешествия важна независимость от других. 45% ценят собственный комфорт и исходя из этого решают, где остановиться, а около 40% взвешивают свои финансовые возможности. Треть опрошенных в этой ситуации руководствуются расположением места.