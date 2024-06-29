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29 июня, 09:08

У подорожавшей Турции появилось 3 новых конкурента, куда летают даже местные

Курорты Турции стремительно теряют туристов из-за повышения цен на отдых, даже граждане страны всё чаще выбирают не родные просторы, а более доступные по стоимости направления за границей. О тревожной тенденции пишет издание Alanya Medya.

По сведениям журналистов, десятки тысяч туристов из Турции приобрели путёвки в Египет, большая часть из которых в Шарм-эль-Шейх. Родные курорты турки меняют и на греческие острова, поток на которые вырос в десять раз. В топе оказались и ОАЭ.

Сравнение цен оказалось не в пользу Турции. Так, на турецких курортах, например в Измире, восемь ночей в пятизвёздочной гостинице обойдутся туристу в 72 тысячи лир. В Греции такой же отдых будет стоить от 50 тысяч в пересчёте на турецкие лиры, в Дубае и вовсе 37 тысяч.

Названы причины резкого падения спроса на отдых в Турции у россиян
Названы причины резкого падения спроса на отдых в Турции у россиян

Ранее Life.ru сообщил, что отток туристов обрушил цены на отдых в Турции. Из-за низкого спроса в июле отелям пришлось снизить цены. Тем временем в АТОР заинтриговали россиян египетским "бестселлером". В стране решили работать над инфраструктурой, чтобы привлекать как можно больше клиентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kzww

Андрей Бражников
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