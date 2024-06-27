Тест: Только меломаны со стажем отгадают все 5 советских рок-групп по обложкам их пластинок

В 60-х годах в СССР начало зарождаться рок-движение, а со временем музыкальных групп становилось всё больше и больше. Этот жанр оставил неизгладимый след на советской сцене, сочетая уникальное звучание с мощными текстами, которые часто раздвигали границы строгих правил той эпохи. Любимых исполнителей слушали на виниловых пластинках, они нередко украшали прилавки музыкальных магазинов. А помните ли вы их обложки? Приготовьтесь отправиться в прошлое и отгадать как можно больше знаковых советских рок-групп только по картинкам, украшающим альбомы.