Тест: Только меломаны со стажем отгадают все 5 советских рок-групп по обложкам их пластинок
Действительно ли "все забыли старый добрый рок-н-ролл"? Попробуйте узнать легендарные группы СССР, просто взглянув на обложки их альбомов. Никакого "диско", только отечественный рок!
В 60-х годах в СССР начало зарождаться рок-движение, а со временем музыкальных групп становилось всё больше и больше. Этот жанр оставил неизгладимый след на советской сцене, сочетая уникальное звучание с мощными текстами, которые часто раздвигали границы строгих правил той эпохи. Любимых исполнителей слушали на виниловых пластинках, они нередко украшали прилавки музыкальных магазинов. А помните ли вы их обложки? Приготовьтесь отправиться в прошлое и отгадать как можно больше знаковых советских рок-групп только по картинкам, украшающим альбомы.
Хоть сначала советские рок-группы и вдохновлялись Элвисом и "Битлз", в конце пути отечественный рок обрёл свой стиль и самобытность, которые зарубежным исполнителям даже и не снились. Но одной музыкой мы не ограничились, ранее Life.ru рассказал, о каких вещах из СССР мечтали иностранцы.
Коллаж © Life.ru. Фото © VK / ВИКТОР ЦОЙ © ТАСС / Евгений Стукалин © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy