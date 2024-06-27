9 главных заповедей "настоящего мужчины" по теории психолога Александра Шахова Быть мужчиной порой непросто. Им нельзя показывать слабость, на них лежит ответственность за семью и даже за Родину. Но кто учит мальчиков быть мужчинами? Почему для них нет инструкции и по каким критериям можно узнать того самого "настоящего мужчину"? 27 июня, 11:00 Кто такой "настоящий мужчина" и по каким правилам он должен жить: советы психолога Шахова. Обложка © Telegram / Психолог Александр Шахов

Психолог Александр Шахов затронул очень интересную тему, связанную с сильным полом. Александр рассказал, что нередко задумывался над тем, кто такой "настоящий мужчина", ведь отец или дедушка не учили его этому, да и в школе о таком не рассказывали. Исходя из своего жизненного опыта, психологу удалось сформулировать некую инструкцию. Life.ru расскажет о девяти главных заповедях настоящего мужчины, по мнению Александра Шахова.

1. Мужчина всегда держит слово

Настоящий мужчина никогда не откажется от своих слов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

"Мужчина — это надёжность. Надёжность определяется тем, насколько ты можешь следовать тому, о чём заявил", — сказал психолог. Относительно этой заповеди Александр настроен очень серьёзно и не зря сделал её первой. "Если ты не держишь слово: своей женщине, своему ребёнку, своему другу и даже своему врагу, просто надень платье", — дополняет Шахов. Очевидно, что мужчина, который не может выполнить обещанного, в глазах психолога, автоматически теряет свой статус.

2. Не распускай нюни

Да-да, плакать и жаловаться сильному полу тоже не положено. На этот счёт у Александра Шахова есть вполне логичное объяснение: "Только покажи слабину — и тебя унизят, раздавят, сомнут, уничтожат. Нельзя быть слабым. Нельзя проявлять эмоции. Нельзя плакать. Поэтому настоящие мужики с начала времён глотали слёзы, вытирали их рукавом, размазывая грязь по лицу, сжимали кулаки, зубы и вставали. Вставали для ещё одной попытки, ещё одного шага к победе. До тех пор, пока не получится. И если на землю падал мальчик, то поднимался уже мужчина". Мир действительно порой бывает жесток, поэтому иногда лучше не показывать слабость и идти вперёд, несмотря ни на что, ведь только так можно добиться целей.

3. Выживай в любых условиях

Александр Шахов говорит, что "мужской мир не принимает оправданий". Фото © Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

"Если ты мужчина, то твоё дело — уметь выживать. Выживать — это значит оставаться на плаву самому и обеспечивать достойную жизнь твоей семьи, твоих близких, твоего "племени", — утверждает Александр. Поспорить с этим высказыванием тяжело, ведь порой жизнь подкидывает ситуации, с которыми не каждый может справиться. Главное, быть предприимчивым, не сдаваться и не ждать помощи от других. Хоть как-то, но проблемы нужно решать, иначе рано или поздно в них можно утонуть.

4. Постоянно учись

В современном мире необразованный человек, скорее всего, не достигнет высот, особенно мужчина. Речь идёт не о пятёрках в школе, а о стремлении познавать мир и всегда учиться чему-то новому. Если всю жизнь вспоминать материал только из университета, то далеко не уйдёшь.

"Не будь рогатым животным, которое чванно заявляет: "Я уже всё знаю". Учись зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим охотником и добытчиком. Учись психологии, потому что тебе придётся договариваться с людьми. Ты можешь либо драться со всеми, заводя врагов и опасаясь удара в спину, либо, зная психологию и дипломатию — оружие лидеров, приобретать друзей, чтобы быть защищённым со всех сторон", — этим высказыванием Шахов говорит, что нужно изучать не только науки, но и более материальный мир.

5. Скупость — удел слабых

Женщины не любят жадных мужчин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Dundjerski

Никто не любит жадных мужчин. Иногда кажется, что жадность это проявление слабости. Вот и Шахов, не церемонясь, заявляет: "Сильные могут пожертвовать последнюю рубашку тому, кто просит. Ведь кто просит — не уверен, что может заработать сам, он слаб. Кто даёт, тот силён. Скупость — удел трусов. Они не уверены ни в себе, ни в своём будущем. Они дрожат над каждой копейкой, боясь, что придут трудные времена и они не смогут справиться. Скупой мужчина достоин лишь презрения". Так что, дорогие мужчины, начинайте проявлять силу — купите жене шубу.

6. Надо быть сильным, а не казаться таковым

"Старина, ты можешь отпустить бороду и накачать бицепс, ты можешь запугать женщин и детей, можешь надеть брендовые вещи, но мы-то с тобой знаем, что это не делает тебя сильнее. Мы с тобой знаем, что агрессия — это маска, за которой ты скрываешь свою растерянность и страх. Сильный — спокоен и уверен. Сильному не надо никому доказывать и демонстрировать свою силу. Волки не гавкают как дворовые псы. Они делают своё дело", — пишет Шахов. Кажется, это высказывание не требует разъяснений, психолог очень грамотно и наглядно сравнил по-настоящему сильного человека и того, кто лишь пытается таким казаться.

7. Мужчина тот, кто действует

Настоящий мужчина никогда не должен перекладывать проблемы на плечи женщины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

К сожалению, всё чаще современные мужчины ждут, пока проблемы решатся сами или кто-то поможет их решить. Нередко мужья садятся на диванчик, пожимая плечами, и ждут действий от жены. Или парни, которые не способны сделать первый шаг и также ждут его от девушки. В заповедях Шахова такой расклад недопустим: "Для бездействия нет оправданий. Кто тянет с решением, перекладывает его на других, а тем более на плечи женщины, кто срывает раздражение и гнев на жену и ребёнка вместо того, чтобы посмотреть в лицо проблеме и решить её, тот трус".

8. Мужчина надёжен

Пожалуй, здесь всё понятно из очень точной цитаты психолога: "Суть мужчины — в надёжности. В ней сила. Женщины слабые, им тяжело доверять — их много раз обманывали. Когда появляется эдакий молодец, который своим видом, словами и поведением говорит: "Я крутой, я надёжный", женщина хочет верить, что обрела наконец ту опору в жизни, которую всегда искала. И в этот момент ты подло бьёшь в спину: "Не будешь делать так, я уйду". Ты говоришь, что уйдёшь в любой момент. Трусливо и подло сначала убедить человека, что тебе можно доверять, а потом предать его. Тем более того, кто слабее".

9. Мужчина — это добытчик

Испокон веков мужчина был добытчиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

"Мужик должен зарабатывать деньги не только потому, что у него есть семья и семья должна жить в достатке. Он должен зарабатывать, чтобы говорить себе: "Я — мужик". Потому что параферналиями может похвастаться и козёл", — говорит Александр Шахов.

Кто-то может сказать, что в наши дни и женщины способны зарабатывать. Да, это так, но, когда дама берёт на себя мужскую роль, её женственная энергия теряется. Поэтому если партнёр хочет видеть рядом с собой радостную, нежную и заботливую девушку, то стоит подумать о том, как обеспечить ей достойную жизнь, чтобы она была уверена в завтрашнем дне и знала, что ей есть на кого положиться.

Высказывания Александра Шахова могут показаться слишком жёсткими и радикальными. Женщины тоже не идеальны, никто не идеален, но к этому нужно стремиться. Не жалеть себя, не опускать руки и достигать целей — пожалуй, это касается всех. Ранее Life.ru рассказал о главных подкаблучниках российского шоу-бизнеса.

Авторы Дана Третьякова