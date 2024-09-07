Тест: В СССР все знали эти цитаты из «Служебного романа», слабо ответить на 6/6?
«Служебный роман» — это не просто фильм, это культурное наследие СССР! Он покорил сердца зрителей и остаётся любимым уже несколько поколений. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните оттуда цитаты.
Почему всем так нравится культовый советский фильм «Служебный роман»? На это есть несколько причин. Например, картина отражает реалии советской жизни, знакомые многим: бюрократия, проблемы в личной жизни, бытовые трудности. Также фильм вызывает ностальгию по прошлому: атмосфера 70-х годов, музыка, одежда, интерьеры оживляют приятные воспоминания у тех, кто жил в то время. И, конечно, нельзя не упомянуть героев фильма: неуверенная в себе Людмила Прокофьевна, сильная и самостоятельная Ольга Рыжова, яркая и независимая Верочка.
Чтобы появился повод пересмотреть любимую кинокартину, предлагаем освежить в памяти самые популярные цитаты. Если наберёте меньше четырёх правильных ответов, то уже сегодня вечером включаете «Служебный роман»!
А если хотите проверить свою память, предлагаем пройти ещё несколько наших тестов. Например, попробовать отгадать, какому поэту принадлежат эти строчки, или вспомнить, что в СССР можно было купить на рубль или 28 копеек. Также можете попробовать отгадать шесть советских актёров по одним лишь глазам, говорят, способен сделать это без ошибок только спец по фильмам СССР.
«Служебный роман» (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Qasim3