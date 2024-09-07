Тест: В СССР все знали эти цитаты из «Служебного романа», слабо ответить на 6/6?

Почему всем так нравится культовый советский фильм «Служебный роман»? На это есть несколько причин. Например, картина отражает реалии советской жизни, знакомые многим: бюрократия, проблемы в личной жизни, бытовые трудности. Также фильм вызывает ностальгию по прошлому: атмосфера 70-х годов, музыка, одежда, интерьеры оживляют приятные воспоминания у тех, кто жил в то время. И, конечно, нельзя не упомянуть героев фильма: неуверенная в себе Людмила Прокофьевна, сильная и самостоятельная Ольга Рыжова, яркая и независимая Верочка.