Как похорошела столица в свои 877 лет: Фото культовых мест Москвы во времена СССР и сейчас Москва отмечает 877-й день рождения! В День города Life.ru рассказывает, как изменились знаковые места с 80-х годов — похорошела столица или просто стиль поменяла? 7 сентября, 08:00 День города Москва 2024 года: как менялась столица и как выглядит сегодня. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев, Сергей Савостьянов

Это город с более чем 800-летней историей, и каждый год в начале сентября жители и гости столицы отмечают его день. В 2024 году Москве исполнится 877 лет — цифра впечатляющая, если учесть, сколько событий она пережила. Город, основанный князем Юрием Долгоруким в 1147 году, за свою долгую жизнь успел стать свидетелем как больших войн, так и культурных взлётов. Ежегодно День города выпадает на первые выходные осени, и в 2024 году это будет 7 и 8 сентября.

Москва — это город, который постоянно меняется. Однако как бы ни модернизировалась столица, её дух и знаковые места остаются символами не только прошлого, но и настоящего. Давайте сравним, как выглядели знаковые уголки столицы в 80-е и 90-е годы и что они представляют собой сегодня.

Котельническая набережная: от советской мощи к современному лоску





В 80-е годы Котельническая набережная выглядела сурово, но величественно. Дом на Котельнической был не просто жилым зданием, а настоящим символом сталинской архитектуры. Громадное, внушительное сооружение с видом на Москву-реку стало воплощением амбиций Советского Союза. Сегодня набережная преобразилась. Современные магазины и рестораны сменили старые советские заведения, а место, некогда суровое, стало популярным среди туристов и модных москвичей. Тем не менее Дом на Котельнической по-прежнему возвышается над Москвой, сохраняя свою историческую значимость.

Площадь трёх вокзалов: от хаоса до комфорта





Если вы были в районе площади трёх вокзалов в 90-е, то наверняка помните толпы людей, шум, суету и иногда даже ощущение небезопасности. Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы встречали миллионы граждан, прибывающих и отправляющихся в самые разные уголки страны. Территория была явно перегружена, а окружающая инфраструктура оставляла желать лучшего. Сейчас площадь изменилась до неузнаваемости. Вокзалы обновили фасады, территории вокруг них облагородили, сделали удобные зоны для пешеходов, и вместо хаоса пришёл порядок. Конечно, по-прежнему можно встретить спешащих пассажиров, но теперь это место выглядит гораздо более современно и приветливо.

Метро «Таганская»: из советской истории в современный мир





Станция метро «Таганская» — настоящая жемчужина Московского метрополитена. В 80-е и 90-е годы она была символом советской эпохи: мозаичные панно, украшенные гербами советских республик, и строгий сталинский стиль. Сегодня станция сохраняет свою историческую ценность, но добавились современные элементы. Прекрасные мозаики по-прежнему привлекают внимание, а саму станцию снабдили новыми лифтами, эскалаторами и системами навигации, сделав её удобной для всех поколений москвичей.

Памятник рабочему и колхознице: символ труда и обновления





Знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» была одним из самых значимых символов СССР. В 80-е годы, несмотря на все экономические сложности, памятник продолжал олицетворять трудовой дух страны. После реконструкции в 2009 году монумент буквально «переродился». Его отреставрировали и переместили на постамент, сделав центром музейного комплекса. Это по-прежнему символ силы, но теперь это и часть культурной программы города.

Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате: от советского к глянцевому





В 80-е годы кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате был местом притяжения киноманов. Большой зал, афиши советских и иностранных фильмов — здесь собиралась московская интеллигенция. Сегодня «Октябрь» стал многозальником, современным и оснащённым новейшей техникой. Кинотеатр претерпел изменения, но сохраняет статус главной киноплощадки столицы. Теперь здесь можно посмотреть как блокбастеры, так и артхаусные фильмы, а зал встречает посетителей глянцевыми интерьерами.

Улица Никольская: от затишья к новой жизни





В 80-е и 90-е годы улица Никольская была довольно тихой. Здесь не было той суеты, которую можно увидеть сегодня. Магазины советской эпохи соседствовали с небольшими кафе, а вечером на улице было пусто. Современная Никольская — это центр внимания и тусовок. Рестораны, бутики, шумные прогулочные зоны — всё это превратило улицу в одно из главных мест Москвы. Вечерами она переливается огнями, а туристы и москвичи заполняют её до поздней ночи.

Большой театр: от классики к современному лоску





Большой театр — символ Москвы. В 80-е годы его репертуар был наполнен классическими балетами и операми, а само здание стояло величественным и строгим. После масштабной реставрации, завершённой в 2011 году, Большой театр стал ещё роскошнее. Интерьеры восстановили до их оригинального блеска, а технические возможности сцены обновили до мировых стандартов. Сегодня это не только центр классической культуры, но и место, где современные технологии встречаются с традицией.

Вот такая она — Москва 2024 года. Город, который развивается, но не забывает свои корни. Город, где вы можете за один день прокатиться по старому метрополитену, восхититься сталинской архитектурой и тут же заглянуть в современный ресторан или арт-галерею. И, конечно, столица, которая каждый сентябрь устраивает для своих жителей и гостей праздник, напоминая: да, уже не молодая, но всё ещё полна сил!

Авторы Сергей Трофимов