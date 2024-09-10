Тарзан раскрыл, какую проверку они с Королёвой устроили сыну и его невесте перед свадьбой
Тарзан признался, что не был рад невесте сына, когда они встретились
Сергей Глушко (Тарзан). Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
В августе единственный сын Наташи Королёвой и Тарзана (Сергея Глушко) обручился. Как признался отец семейства, избраннице первое время были не рады. Чтобы проверить искренность чувств и серьёзность намерений звёздная пара устроила парочке своеобразные «испытания».
Как рассказал сам Тарзан в беседе с Super.ru, Архип и его девушка Мелисса несколько лет ютились в тесной однокомнатной съёмной квартире, вместо тог, чтобы с комфортом проживать в родительском загородном особняке. За несколько лет чувства между парой не исчезли, а напротив, укрепились. Именно так родители удостоверились, что сын сделал осознанный и верный выбор.
Наташа Королёва с сыном и невесткой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_
«Когда они встретились, никто, я не буду скрывать, этому не был рад сильно. У них не было разноцветных кренделей, поблажек, снимали они квартиры, были ограничены в средствах. И прошло четыре года, это очень серьёзный срок, в браке столько не живут. Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей», — прокомментировал Тарзан.
Напомним, единственный сын Королёвой и Тарзана подстать родителям отыскал себе экстравагантную избранницу. Его супруга Мелисса Волынкина, как сообщал ранее Life.ru не стесняется выступать с откровенными танцами. Кроме того, именно она сделала предложение Архипу. На свадьбе необычной парочки не обошлось без инцидентов. Во время торжества Королёва ненароком «случайно» наступила на фату невестки. Многие тут же принялись раздумывать, была это случайность или же истинное отношение к новому члену семьи.