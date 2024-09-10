Тарзан раскрыл, какую проверку они с Королёвой устроили сыну и его невесте перед свадьбой

В августе единственный сын Наташи Королёвой и Тарзана (Сергея Глушко) обручился. Как признался отец семейства, избраннице первое время были не рады. Чтобы проверить искренность чувств и серьёзность намерений звёздная пара устроила парочке своеобразные «испытания».

Как рассказал сам Тарзан в беседе с Super.ru, Архип и его девушка Мелисса несколько лет ютились в тесной однокомнатной съёмной квартире, вместо тог, чтобы с комфортом проживать в родительском загородном особняке. За несколько лет чувства между парой не исчезли, а напротив, укрепились. Именно так родители удостоверились, что сын сделал осознанный и верный выбор.

Наташа Королёва с сыном и невесткой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

«Когда они встретились, никто, я не буду скрывать, этому не был рад сильно. У них не было разноцветных кренделей, поблажек, снимали они квартиры, были ограничены в средствах. И прошло четыре года, это очень серьёзный срок, в браке столько не живут. Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей», — прокомментировал Тарзан.