«Получилось весело»: Королёва оправдалась за шалость на свадьбе сына

21 августа сын популярной певицы Наташи Королёвой Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Долгое время считалось, что отношения между звездой и невесткой довольно напряжённые. Заслуженную артистку России вряд ли радовал тот факт, что избранница её наследника работала стриптизёршей.

Более того, бракосочетание не обошлось без скандала. Случайно или умышленно, но Наташа Королёва провернула шалость, которая лишь подлила масла в огонь слухов. Певица во время торжественной церемонии наступила на фату невесты. Многим показалось, что это намёк на реальное отношение исполнительницы к выбору сына.

Однако Королёва уже оправдалась за свой поступок, осыпав свою невестку комплиментами. Она призналась в интервью kp.ru, что специально не готовилась к свадьбе сына, однако праздник прошёл довольно весело.

«Из-за спонтанности этой идеи мы всё организовали очень быстро, но получилось весело, задорно, как мы любим. Жених с невестой рады и счастливы. И мы тоже», — отметила певица.

Новоиспечённую невестку артистка назвала доброй, хорошей и умелой девочкой. В частности, она обратила внимание, что Мелисса умеет готовить, шить и вышивать. Королёва призналась, что рада за сына, который нашёл свою любовь.