Наташа Королёва призналась, что "заказала" Тарзану сына после первого свидания

Певица Наташа Королёва призналась, что забеременела от Тарзана (Сергея Глушко) сразу после первого свидания. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-шоу "Ваша Наташа".

Певица дополнила, что первая встреча с будущим мужем прошла не совсем так, как изначально она рассчитывала. По её словам, беременность не входила в её планы.

"Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал всё, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: "Хочу мальчика". Я прям конкретно заказала", — подчеркнула Королёва.

Певица пояснила, что после её фразы Глушко засмущался, но всё же исполнил желание возлюбленной. По её словам, мужчина опешил, но в итоге исполнил "заказ" чётко. У пары получилось зачать ребёнка на первом свидании.

Тарзан и Наташа Королёва поженились в 2003 году в Петербурге. А сын Архип у пары родился в феврале 2002 года.