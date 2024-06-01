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1 июня, 09:00

Наташа Королёва призналась, что "заказала" Тарзану сына после первого свидания

Певица Наташа Королёва заявила, что забеременела от Тарзана на первом свидании

Наташа Королёва и Тарзан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva_star

Наташа Королёва и Тарзан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva_star

Певица Наташа Королёва призналась, что забеременела от Тарзана (Сергея Глушко) сразу после первого свидания. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-шоу "Ваша Наташа".

Певица дополнила, что первая встреча с будущим мужем прошла не совсем так, как изначально она рассчитывала. По её словам, беременность не входила в её планы.

"Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал всё, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: "Хочу мальчика". Я прям конкретно заказала", — подчеркнула Королёва.

Певица пояснила, что после её фразы Глушко засмущался, но всё же исполнил желание возлюбленной. По её словам, мужчина опешил, но в итоге исполнил "заказ" чётко. У пары получилось зачать ребёнка на первом свидании.

Тарзан и Наташа Королёва поженились в 2003 году в Петербурге. А сын Архип у пары родился в феврале 2002 года.

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А ранее Life.ru рассказывал, что актриса Варвара Шмыкова, которую многие знают по ролям в сериалах "Чики", "Раскол", только год находится во втором браке и уже забеременела от нового мужа. Оказалось, что актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова 6 марта 2022 года, а узнала о беременности через неделю.

Дарья Нарыкова
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