Наташа Королёва призналась, что "заказала" Тарзану сына после первого свидания
Певица Наташа Королёва заявила, что забеременела от Тарзана на первом свидании
Наташа Королёва и Тарзан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva_star
Певица Наташа Королёва призналась, что забеременела от Тарзана (Сергея Глушко) сразу после первого свидания. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-шоу "Ваша Наташа".
Певица дополнила, что первая встреча с будущим мужем прошла не совсем так, как изначально она рассчитывала. По её словам, беременность не входила в её планы.
"Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал всё, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: "Хочу мальчика". Я прям конкретно заказала", — подчеркнула Королёва.
Певица пояснила, что после её фразы Глушко засмущался, но всё же исполнил желание возлюбленной. По её словам, мужчина опешил, но в итоге исполнил "заказ" чётко. У пары получилось зачать ребёнка на первом свидании.
Тарзан и Наташа Королёва поженились в 2003 году в Петербурге. А сын Архип у пары родился в феврале 2002 года.
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