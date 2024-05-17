Наташа Королёва лечит нервный срыв в элитном санатории после разноса от украинцев на 9 Мая
Королёва уехала в санаторий в Ессентуках с мужем Тарзаном после хейта украинцев
Украинцы устроили разнос в комментариях у певицы Наташи Королёвой, когда она выложила в соцсети пост со своим выступлением с георгиевской ленточкой на День Победы. Артистка получила сильный психологический удар и поспешила посетить элитный санаторий в Ессентуках, где заселилась в номер стоимостью около ₽100 тысяч в сутки. Об этом сообщает SHOT.
Номер, в котором живут Тарзан и Наташа Королёва. Фото © Официальный сайт санатория "Истокъ"
Наташа Королёва на 9 Мая выступила с песней "Только ты не умирай", а к её груди была приколота георгиевская ленточка. Она выложила видео на своей странице в соцсети. Артистка родом с Украины, а такие ленточки там на официальном уровне запрещены с 2017 года. В День Победы певица написала трогательный пост с поздравлением и рассказала о своём дедушке-фронтовике, который был участником Великой Отечественной войны. В комментариях под ним на неё обрушилась лавина разнообразных упрёков от украинцев.
После получения груды неприятных слов о себе от украинцев певица решила немного отдохнуть и расслабиться, заодно поправить здоровье. Точкой назначения стали Ессентуки и санаторий премиум-класса "Истокъ", куда и отправилась Королёва вместе с Тарзаном. Пара провела там уже несколько дней. Они поселились в номере сюит с двумя спальнями. В одной из комнат есть превосходное двуспальное ложе, а в другой — две полуторные кровати. В номере также пара ванных комнат и гардероб. Питание, разумеется, приносят по заказу. В меню есть изысканные блюда из рыбы и мяса, салаты с морепродуктами и выпечка из собственной пекарни на любой вкус.
У поклонников Наташи Королёвой и прочих заинтересованных лиц постоянно возникают вопросы к певице. Ранее она поехала в США, чем вызвала беспокойство почитателей своего творчества из России. Певице пришлось оправдываться, заявляя, что визит был связан с днём рождения её мамы — Людмилы Порывай, которая живёт там уже около 30 лет. Кстати, Порывай осуждает российскую спецоперацию. А проблемы со здоровьем, из-за которых Королёва, возможно, посетила санаторий, начались именно в Штатах, где она подхватила некую загадочную болезнь.
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