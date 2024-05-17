Наташа Королёва лечит нервный срыв в элитном санатории после разноса от украинцев на 9 Мая

Украинцы устроили разнос в комментариях у певицы Наташи Королёвой, когда она выложила в соцсети пост со своим выступлением с георгиевской ленточкой на День Победы. Артистка получила сильный психологический удар и поспешила посетить элитный санаторий в Ессентуках, где заселилась в номер стоимостью около ₽100 тысяч в сутки. Об этом сообщает SHOT.

Номер, в котором живут Тарзан и Наташа Королёва. Фото © Официальный сайт санатория "Истокъ"

Наташа Королёва на 9 Мая выступила с песней "Только ты не умирай", а к её груди была приколота георгиевская ленточка. Она выложила видео на своей странице в соцсети. Артистка родом с Украины, а такие ленточки там на официальном уровне запрещены с 2017 года. В День Победы певица написала трогательный пост с поздравлением и рассказала о своём дедушке-фронтовике, который был участником Великой Отечественной войны. В комментариях под ним на неё обрушилась лавина разнообразных упрёков от украинцев.