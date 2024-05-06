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6 мая, 11:51

СМИ узнали о планах Орбакайте нажиться на корпоративах в России и вновь сбежать в Америку

Mash: Кристина Орбакайте приедет в Россию для заработка на закрытых мероприятиях

Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Обложка © VK / Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте снова приедет в Россию. Как сообщает Mash, исполнительница до осеннего тура в Америке решила подзаработать на закрытых корпоративах в нашей стране.

Уточняется, что с прошлого года ценник на её участие в частных мероприятиях вырос ровно на миллион. Теперь выступление артистки стоит 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5 млн. При этом, как рассказали в окружении певицы, в американских пабах и барах зрители не набираются даже с ценником в 350–450 долларов за вечер.

При этом райдер артистки не меняется годами. Всё должно быть по высшему разряду. Орбакайте ездит только на люксовых авто, живёт в лучших отелях. Однако теперь к списку этих благ добавился ещё один пункт — секретность.

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Напомним, Кристина Орбакайте уже давно живёт в США, а возвращается только на заработки. Однако в последнее время её концерты на родине массово отменяют. Такое уже было в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите, Улан-Удэ. Также внезапно произошла отмена выступления певицы в Кремлёвском дворце. После этого исполнительница анонсировала гастрольный тур по США и Канаде. Выступления пройдут с 18 по 28 сентября.

Александра Мышляева
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