СМИ узнали о планах Орбакайте нажиться на корпоративах в России и вновь сбежать в Америку

Певица Кристина Орбакайте снова приедет в Россию. Как сообщает Mash, исполнительница до осеннего тура в Америке решила подзаработать на закрытых корпоративах в нашей стране.

Уточняется, что с прошлого года ценник на её участие в частных мероприятиях вырос ровно на миллион. Теперь выступление артистки стоит 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5 млн. При этом, как рассказали в окружении певицы, в американских пабах и барах зрители не набираются даже с ценником в 350–450 долларов за вечер.