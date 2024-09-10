«Я никогда этого не говорила»: Селена Гомес сделала страшное признание о здоровье

Американская певица и актриса Селена Гомес призналась, что не может иметь детей из-за проблем со здоровьем. В интервью Vanity Fair, артистка рассказала, что ранее об этом никогда не говорила.

«К сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребёнка. Это было то, о чем мне пришлось некоторое время переживать», – поделилась 32-летняя знаменитость.

И всё же певица мечтает стать матерью, и верит, что однажды это произойдёт. В будущем звезда планирует обратиться к альтернативным методам — усыновлению или суррогатному материнству.