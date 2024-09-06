Селена Гомес стала долларовой миллиардершей, но песни тут ни при чём
Bloomberg: Состояние 32-летней Селены Гомес достигло $1,3 млрд за счёт бизнеса
Американская певица Селена Гомес, известная многим по хиту Love You Like a Love Song, официально стала миллиардером. По данным Bloomberg, это произошло благодаря бизнесу.
Известно, что 32-летняя артистка имеет косметический бренд Rare Beauty Brands Inc. На данный момент состояние знаменитости оценивается в 1,3 млрд долларов, это почти 117 миллиардов рублей.
Таким образом, косметическая компания, которая была основана примерно пять лет назад, сделала Гомес одной из самых молодых американок с внушительным достатком.
Селена Гомес близко дружит с другой американской певицей Тейлор Свифт. Её включили в список миллиардеров Forbes в апреле.
ТАСС / AP / Jordan Strauss