Селена Гомес стала долларовой миллиардершей, но песни тут ни при чём

Американская певица Селена Гомес, известная многим по хиту Love You Like a Love Song, официально стала миллиардером. По данным Bloomberg, это произошло благодаря бизнесу.

Известно, что 32-летняя артистка имеет косметический бренд Rare Beauty Brands Inc. На данный момент состояние знаменитости оценивается в 1,3 млрд долларов, это почти 117 миллиардов рублей.

Таким образом, косметическая компания, которая была основана примерно пять лет назад, сделала Гомес одной из самых молодых американок с внушительным достатком.