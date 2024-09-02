Тест: 6 продуктов, которые угадает только живший в СССР

СССР был локомотивом производства — будь то молочка, консервы или сладости, советский гражданин уже вряд ли забудет эти товары. Изделия часто имели простой дизайн, но определённое качество, которое означало, что они могли пережить любые катаклизмы... Это были не просто продукты, а культурные символы, которые определяли эпоху. Сможете ли вы угадать эти товары из СССР или они остались в шкафах ваших бабушек и дедушек?

Некоторые из этих советских товаров канули в Лету, другие же стали ностальгическими символами юности. Например, эти конфеты угадают только бывшие дети СССР — молодое поколение о них даже не слышало. Ну а если про молоко, мороженое и пастилу знают все, то вот пять продуктов, которые в советское время могли себе позволить только чиновники и богачи.