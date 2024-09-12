Магнитные бури в Москве: Из-за облака плазмы Землю накроет геошторм силой Кр 6 Вечером 12 сентября облако солнечной плазмы ударит по Земле. Случатся ли из-за этого магнитные бури завтра? Да, геошторм мощностью G3 продлится 12 и 13 сентября. Life.ru рассказывает, какие дни магнитных бурь будут весьма сильными. 12 сентября, 13:23 Магнитные бури в Москве завтра: как пережить магнитные колебания 13 сентября 2024 года. Обложка © Midjourney

В четверг, 12 сентября, вечером ожидается мощный выброс солнечной плазмы, облако которой с вероятностью 99,9% достигнет Земли. Об этом сообщили учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно их прогнозам, этот третий за последние дни выброс плазмы достигнет нашей планеты около 22:00 по московскому времени. Из-за этого магнитная буря начнётся в ночь на 13 сентября и окончательно успокоится только утром 15 сентября. Стоит отметить, что недавно по этой же причине уже была сильная магнитная буря в Москве 10 сентября.

Магнитные бури по дням: В Москве и Санкт-Петербурге ожидается умеренный геошторм мощностью Кр 6 в ночь с 13 на 14 сентября. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Учёные отметили, что их модели прогнозирования почти не допускают ошибок. Предполагаемая магнитная буря оценивается как умеренная. Кроме того, есть высокая вероятность появления северного сияния даже в средних широтах. Специалисты рекомендуют наблюдать за небом, особенно если первые признаки магнитной бури проявятся в интервале с 19 до 22 часов по московскому времени.

В чём суть магнитной бури?

Мы все регулярно следим за магнитными бурями и геоштормами, но многие ли из вас знают, в чём суть магнитной бури и почему она появляется? Так называемая буря — это явление, которое происходит, когда на Землю обрушивается поток заряженных частиц от Солнца. Её также называют солнечной бурей. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая его колебания и изменения.

Что происходит во время магнитной бури?

В чём суть магнитной бури и как зарождаются геоштормы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Всё начинается с Солнца. На его поверхности происходят мощные вспышки, которые выбрасывают в космос огромные потоки заряженных частиц — плазму. Эти частицы летят со скоростью 400–800 км/с и достигают Земли примерно через один – три дня. В нашем случае магнитная буря завтра ожидается из-за облака солнечной плазмы.

Когда эти частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Оно защищает нас от космической радиации, но при сильных солнечных бурях может деформироваться и колебаться. Изменения магнитного поля могут вызывать различные эффекты, в том числе и магнитные бури.

Частицы солнечной бури взаимодействуют с атмосферой Земли, создавая красочные полярные сияния. Сильные магнитные бури могут повредить спутники и нарушить их работу. Радиоволны также могут быть нарушены во время мощного геошторма, что приводит к проблемам с радиосвязью, навигацией и GPS. Сильные магнитные бури могут даже вызвать перебои в электроснабжении. Из-за возмущения и колебания магнитного поля Земли некоторые люди могут испытывать головные боли, тошноту, головокружение и другие неприятные симптомы во время магнитных бурь.

Какие люди рискуют почувствовать себя плохо в магнитные бури 12 и 13 сентября

Магнитные бури сегодня: кто в группе риска испытать недомогание во время геошторма 13 сентября. Инфографика © Life.ru

Так как магнитная буря ожидается завтра, стоит узнать, какие люди в группе риска и могут почувствовать недомогание во время геошторма 13 и 14 сентября 2024 года. Наиболее уязвимыми могут быть: пожилые люди,

люди с заболеваниями сердца и сосудов,

люди с нарушениями работы нервной системы,

метеозависимые люди.

Как пережить магнитную бурю в Москве 12 и 13 сентября

Магнитные бури завтра: На Москву надвигается геошторм, что нельзя делать в магнитную бурю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Что делать во время магнитной бури 13 сентября, чтобы как-то минимизировать её влияние на себя, если вы метеозависимый человек? Вот несколько рекомендаций: укротите стресс. Не стоит паниковать, большинство магнитных бурь проходит без серьёзных последствий;

Не стоит паниковать, большинство магнитных бурь проходит без серьёзных последствий; следите за новостями. Узнавайте информацию о ситуации и прогнозах магнитных бурь;

Узнавайте информацию о ситуации и прогнозах магнитных бурь; берегите здоровье. Если вы чувствуете себя плохо, обратитесь к врачу;

Если вы чувствуете себя плохо, обратитесь к врачу; ограничьте использование электроники. В случае сильной магнитной бури ограничьте использование электроники и не находитесь рядом с электроприборами.

Во время магнитных бурь врачи советуют отказаться от интенсивных физических упражнений и тяжёлой физической работы. Повышенная нагрузка может привести к ухудшению самочувствия, головным болям, усталости и другим симптомам недомогания. Также важно на время отказаться от вредных привычек и соблюдать режим сна. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Таким образом, магнитные бури представляют собой серьёзное явление, оказывающее влияние на различные системы Земли и жизнь человека. Как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, понимание механизмов их возникновения, а также следование рекомендациям врачей во время геошторма имеют важное значение для минимизации негативных последствий и сохранения здоровья. Магнитная буря, которая обрушится 12 и 13 сентября 2024 года, считается умеренной. Но при этом всё же стоит соблюдать рекомендации врачей.

Авторы Любовь Свободная