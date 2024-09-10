10 сентября на Землю обрушится магнитная буря. Какой силы будет геошторм Так как вчера, 9 сентября, учёными был зафиксирован мощный выброс плазмы на Солнце, облака которой направились в сторону Земли, уже 10 сентября может быть магнитная буря. 9 сентября, 21:05 Сильная магнитная буря накроет Землю вечером 10 сентября: что делать, чтобы пережить мощный геошторм. Обложка © Kandinsky 3.1

Несмотря на предположение учёных, что сентябрь 2024 года окажется спокойным на геоштормы и магнитные возмущения, уже сегодня специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозируют надвигающуюся магнитную бурю, мощность которой составит Кр 5 и потом Кр 6.

Вечером 10 сентября на Землю обрушится магнитная буря средней силы, но уже к полуночи достигнет силы Кр 6. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитная буря силой Кр 5 и Кр 6 (по геомагнитной шкале Бартельса) является довольно серьёзным геомагнитным возмущением, которое может оказывать различные эффекты на Землю и людей. Например, возможны сбои в работе спутников, радиосвязи, систем навигации GPS. Также могут наблюдаться помехи в работе электрических сетей и трансформаторов.

Из-за недавних вспышек на Солнце возможны всплески геомагнитной активности, которые могут быть видны в виде полярных сияний. Могут наблюдаться возмущения в ионосфере, влияющие на радиопередачи. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Таким образом, магнитная буря силой Кр 6, что продлится до середины 11 сентября, является достаточно сильным геомагнитным событием, которое может вызывать серьёзные последствия как для технологических, так и для биологических систем на Земле. Наиболее уязвимыми являются люди с хроническими заболеваниями и повышенной чувствительностью к изменениям геомагнитного поля. Что это значит? Что метеозависимые люди точно почувствуют недомогание. А кто в зоне повышенного риска?

Какие люди в группе риска и могут ощутить недомогание от магнитной бури 10 сентября

Какие люди в группе риска и могут плохо себя чувствовать во время магнитной бури 10 сентября 2024 года? Инфографика © Life.ru

Бури, равные по силе той, что будет 10-го числа, имеют прямое влияние на людей. Помимо изменения настроения, геоштормы способны усугубить состояние метеозависимого человека до критического. Кто сильнее всего ощутит на себе воздействие от магнитной бури 10 и 11 сентября?

Наиболее уязвимыми могут быть: пожилые люди,

люди с заболеваниями сердца и сосудов,

люди с нарушениями работы нервной системы,

метеозависимые люди.

Наиболее частые симптомы, которые испытывают люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, 10 сентября в магнитную бурю могут быть следующими: головные боли, головокружение, повышенная усталость, раздражительность. В более редких случаях — обострение хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой и нервной системой. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Советы, как пережить сильную магнитную бурю 10 и 11 сентября

Что делать в сильную магнитную бурю 10 сентября: советы, как пережить геошторм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Вот основные рекомендации врачей о том, как вести себя во время сильной магнитной бури и как защититься. Следование этим советам поможет снизить негативное влияние геошторма 10 сентября на ваше здоровье. Избегайте тяжёлой физической работы, спорта, длительных прогулок.

Отдыхайте больше, старайтесь меньше двигаться.

Будьте внимательны к появлению головных болей, головокружений, усталости.

При ухудшении самочувствия отдохните, примите обезболивающее или успокаивающее средство.

Старайтесь больше спать, избегайте переутомления.

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

Меньше пользуйтесь мобильными телефонами, компьютерами, телевизором.

Старайтесь не находиться рядом с мощными электроприборами.

Избегайте конфликтов, эмоциональных перегрузок.

Практикуйте методы релаксации, медитации.

Питайтесь сбалансированно, употребляйте больше фруктов, овощей, витаминов.

Пейте больше жидкости, избегайте алкоголя.

При ухудшении состояния обращайтесь к врачу.

Сильные магнитные бури представляют серьёзную опасность для здоровья человека и могут вызывать ряд неблагоприятных эффектов. Например, негативно воздействовать на работу сердечно-сосудистой системы, повышая риск обострения соответствующих заболеваний.

Ухудшение состояния нервной системы во время сильных магнитных бурь тоже не редкость. Часто именно это становится причиной головных болей, головокружения, повышенной раздражительности и даже бессонницы. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Чтобы чувствовать себя хорошо во время сильных магнитных бурь или минимизировать негативное влияние геошторма на ваш организм, медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев советует ограничить физическую и умственную активность, больше отдыхать, создать спокойную, расслабляющую обстановку, избегая стрессовых ситуаций, а также соблюдать режим сна и отдыха, не перенапрягаясь в пик магнитной бури 10 и 11 сентября.

Авторы Любовь Свободная