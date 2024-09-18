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18 сентября, 01:13

В Торопце под Тверью объявили частичную эвакуацию на фоне отражения атаки ВСУ

Российские ПВО продолжают отражать массовую атаку БПЛА ВСУ в городе Торопце Тверской области. По информации правительства, для безопасности горожан было принято решение объявить частичную эвакуацию из населённого пункта.

«Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар. Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — сообщает пресс-служба правительства.

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Напомним, что пожар в городе Торопце Тверской области начался после падения обломков БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Обложка ©

freepik / vector_corp

Оксана Попова
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