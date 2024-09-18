Власти открыли горячую линию по эвакуации в Торопецком округе Тверской области

Власти Тверской области запустили горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после пожара из-за падения обломков БПЛА. Об этом пишет пресс-служба администрации округа.

«По поручению Губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — сказано в публикации в соцсети «ВКонтакте».