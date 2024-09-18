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18 сентября, 03:50

Две ракеты и 27 БПЛА ВСУ уничтожены над Курской областью

Смирнов: Две ракеты и 27 БПЛА уничтожены силами ПВО над Курской областью

Две ракеты ВСУ и 27 БПЛА уничтожены над Курской областью. Об этом сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

«Этой ночью две украинские ракеты и 27 БПЛА самолётного типа были сбиты в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!», — написал чиновник в телеграм-канале.

В Смоленской области подавлены ещё два беспилотника
В Смоленской области подавлены ещё два беспилотника

Ранее сообщалось об уничтожении 14 беспилотников в Брянской области. Позднее ещё один БПЛА сбили в Тульской области, семь дронов нейтрализовали в Смоленской области. Также известно о ликвидации вражеского объекта в Орловской области. Тем временем в Торопце Тверской области после атаки БПЛА начался пожар, объявлена частичная эвакуация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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