В Смоленской области подавлены ещё два беспилотника
Губернатор Анохин: Ещё два БПЛА подавлены средствами РЭБ в Смоленской области
Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё два беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены ещё два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении семи БПЛА в Смоленской области. По информации властей, разрушений и пострадавших нет.
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