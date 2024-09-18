В Смоленской области подавлены ещё два беспилотника

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё два беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены ещё два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.