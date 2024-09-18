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18 сентября, 03:29

В Смоленской области подавлены ещё два беспилотника

Губернатор Анохин: Ещё два БПЛА подавлены средствами РЭБ в Смоленской области

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё два беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены ещё два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.

В Смоленской области объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА
В Смоленской области объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА

Ранее сообщалось об уничтожении семи БПЛА в Смоленской области. По информации властей, разрушений и пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Оксана Попова
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